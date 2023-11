Die Gespräche der OPEC+ über die Ölpolitik gestalten sich schwierig, so dass es eher eine Verlängerung der aktuellen Förderkürzungen als eine Erhöhung geben wird, wie Reuters am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Saudi-Arabien hatte zuvor eine weitere Verknappung des Angebots gefordert, um die Talfahrt der Ölpreise zu stoppen.

Es wird zwar erwartet, dass die OPEC bis Donnerstag zu einer Einigung kommt, aber die Uneinigkeit zeigt, wie schwierig es für die Organisation ist, alle Mitglieder zufrieden zu stellen. Alle Ölproduzenten profitieren von höheren Preisen, aber die Länder wollen auch so viel Öl wie möglich verkaufen, um ihre Einnahmen zu maximieren. Der Streit mit Russland läuft schon länger. Berichten zufolge liefert das Land deutlich mehr Rohöl aus, als es eigentlich mit dem Kartell vereinbart hatte.

Händler können sich nur zu gut daran erinnern, wie eine Meinungsverschiedenheit über die Produktionsquoten zwischen den OPEC+-Mitgliedern Saudi-Arabien und Russland im März 2020 einen beispiellosen Preiskrieg auslöste. Die Situation führte dazu, dass die Preise für WTI-Futures bis auf negatives Terrain einbrachen und im April 2020 bei einem Abrechnungspreis von minus 37,63 US-Dollar pro Barrel lagen, dem niedrigsten jemals verzeichneten Abrechnungspreis für einen Kontrakt.

Das wird dieses Mal wahrscheinlich nicht passieren. Wenn die OPEC+ beschließt, gegen Nicht-OPEC-Lieferanten vorzugehen, indem sie "die Produktion erhöht, um teurere Konkurrenten zu treffen", wäre dies das "extremste Szenario", schreiben die Analysten von BNP Paribas.

In diesem Szenario würde das weltweite Angebot um etwa drei Millionen Barrel steigen, so die Analysten. Sie bezifferten die freie Produktionskapazität der OPEC auf etwa 4,5 Millionen Barrel, gehen aber davon aus, dass die Gruppe einen Teil davon zurückhalten will.

Die Ölpreise müssten auf ein Niveau fallen, das die bestehende Nicht-OPEC-Förderung einschränkt, was die Analysten von BNP Paribas bei 40 US-Dollar pro Barrel für Brent sehen. Letztendlich würden sich die Ölpreise jedoch auf dem Niveau des "niedrigen Szenarios" stabilisieren.

Nach dem Low-Case-Szenario der BNP-Paribas-Analysten dämpfen eine unerwartet harte wirtschaftliche Landung in Europa und den USA sowie ein anhaltend enttäuschendes chinesisches Wachstum die Ölnachfrage, während das Nicht-OPEC-Angebot schnell ansteigt und die OPEC-Einheit "zu schwach für zusätzliche Kürzungen" ist. In diesem Fall könnte Brent vorübergehend auf etwa 65 bis 70 US-Dollar pro Barrel fallen.

Aktuell notiert der Ölpreis der europäischen Sorte Brent bei 80,54 US-Dollar 0,7 Prozent höher, während die US-Sorte WTI 0,6 Prozent fester notiert bei 75,59 US-Dollar je Barrel.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion