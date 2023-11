Die Meteorologische Generaldirektion hat Unwetterwarnungen für die Marmararegion um Istanbul und die Ägäisküste herausgegeben. In Istanbul werde Sturzregen und Gewitter erwartet, für die Ägäis gab das Institut eine Sturmwarnung heraus. Bereits am Sonntag hatte ein Sturm die Küstenmetropole Izmir getroffen - Straßen und Geschäfte wurden von Meereswasser überschwemmt./jam/DP/nas

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines hat Dutzende Flüge wegen schlechter Wetterbedingungen in Istanbul gestrichen. 56 Flüge vom und zum Flughafen Istanbul seien storniert worden, schrieb ein Sprecher der Fluggesellschaft am Dienstag auf der Plattform X (früher Twitter). Passagiere könnten anhand ihrer Flugnummer kontrollieren, ob sie betroffen seien. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde zudem die Meerenge Dardanellen für die Durchfahrt gesperrt.

Turkish Airlines streicht Flüge wegen Unwetter in Istanbul

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer