Die Europäische Kommission hat Bedenken gegen die Übernahme von iRobot durch Amazon geäußert, was zu einem Rückgang der iRobot-Aktien um 17 Prozent führte. Die Kommission befürchtet wettbewerbsrechtliche Einschränkungen auf dem Markt für Roboterstaubsauger und hat Amazon bis zum 14. Februar Zeit gegeben, um auf die Bedenken zu reagieren. Amazon betont seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit und das Potenzial, iRobot bei der Innovation zu unterstützen und die Preise für Verbraucher zu senken. Die Aktien von iRobot wurden vorübergehend ausgesetzt, während die von Amazon leicht anstiegen. Die Übernahme wird auch von der US Federal Trade Commission geprüft. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde sieht keine wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs in Großbritannien. Die EU-Kommission befürchtet jedoch, dass Amazon den Wettbewerbern von iRobot den Zugang zu seiner Website erschweren könnte, was Amazon einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen könnte. Trotz des Kurssturzes sehen Analysten ein Aufwärtspotenzial von 50 Prozent für die iRobot-Aktie.