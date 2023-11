Rügen/Hamburg (ots) - Im Zuge ihrer Wachstumsstrategie präsentiert die DSR Hotel

Holding mit dem Hotel Cerês am Meer das erste Haus ihrer neuen Submarke A-ROSA

Collection. Das 5-Sterne-Haus liegt direkt an der Strandpromenade des

traditionsreichen Ostseebades Binz auf Rügen und verfügt über 37 Zimmer und

Suiten mit insgesamt 81 Betten. Der exklusive Spa-Bereich verspricht ganzjährige

Erholung, unabhängig vom Wetter.



Das neue Haus der A-ROSA Collection konvertiert das bestehende

5-Sterne-Designhotel Cerês am Meer, das 2007 in erster Strandreihe eröffnet und

kürzlich umfassend weiter modernisiert wurde. Karl J. Pojer, CEO der DSR Hotel

Holding freut sich über den Neuzugang: "Unsere neue A-ROSA Collection steht in

allerbesten Lagen für ein luxuriöses, individuelles, entspanntes und

abwechslungsreiches Urlaubserlebnis auf 5-Sterne-Niveau."





Die A-ROSA CollectionDie A-ROSA Collection ergänzt und erweitert die A-ROSA Familie um einzigartigeLeisure Hotels zukünftig auch an weiteren besonderen Standorten am Meer und inden Bergen in Deutschland, Österreich und Italien. Hotels der A-ROSA Collectionsind Teil der emotionalen Marke A-ROSA, pflegen aber ihren individuellen Charmeund betonen ihren Bezug zur Region und behalten ihren eigenen Charakter. Dieunverwechselbare Handschrift des bestehenden Hotels bleibt sichtbar und wirdbeim Übergang in die A-ROSA Familie sorgfältig an die A-ROSA DNA angepasst.Wie die A-ROSA Resorts stehen die Hotels der A-ROSA Collection für einluxuriöses, entspanntes und abwechslungsreiches Urlaubserlebnis sowie fürherzlichen und höchst individuellen Service der Gastgeber.Beste Lage auf RügenDas A-ROSA Collection Hotel Ceres am Meer in Binz liegt nur eine Gehminute vomfeinsandigen Strand entfernt in einer der attraktivsten Badebuchten von Rügenund direkt am Rondell der Seebrücke. An der vier Kilometer langenStrandpromenade finden Besucher einladende Cafés und nostalgisch anmutendeVerkaufsstände. Einzigartig ist die Aussicht von den Zimmern, Balkonen undTerrassen des Hotels: Auf der einen Seite befindet sich die spektakuläreSteilküste, auf der anderen Seite die Promenade mit der Seebrücke und weitemBlick aufs Meer.Das Hotel Ceres am Meer wurde 2007 im modernen Bäderstil neu erbaut und bietetein luxuriöses Spa mit Salzwasserpool, Saunen, Dampfbad, Caldarium und mehrerenRuhe- und Anwendungsräumen. Bei schönem Wetter können die Gäste auf derfreiliegenden Dachlounge oder im möblierten Garten entspannen und sichzurückziehen.Herzstück des Hotelbetriebs ist die Wohnhalle im Erdgeschoss, wo Empfang und Bar