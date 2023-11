Einladung zum digitalen Medien-Kick-Off des 3. Lupoleo Awards am 5. Dezember 2023 um 13.00 Uhr mit Informationen zur Bewerbung 2024, Interviews, Preisträgern sowie FAQs

Braunschweig (ots) - Am 5. Dezember 2023 ist es wieder so weit: Der bundesweite

Engagement-Preis LupoLeo Award startet zum dritten Mal. Gesucht werden Akteure

in Deutschland, die sich in herausragender Weise für Kinder und Jugendliche

engagieren. Zum offiziellen Start der Bewerbungsphase für gemeinnützige Projekte

laden wir Sie herzlich zu unserem digitalen Medien-Kick Off am 5. Dezember 2023

von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr ein. Das Einladungsschreiben befindet sich im

Über den LupoLeo Award