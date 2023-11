Das Unternehmen, das den größten Marktanteil im Segment der Elektroroller in Indien hält, will aber nicht nur die Straßen Indiens, sondern auch das indische Parkett erobern: Ola bereitet sich aktuell auf einen 700 Millionen Dollar schweren Börsengang vor.

Die Zeichen für Ola Electrics stehen nicht schlecht: Innerhalb von zwei Jahren hat sich das Startup mit einem Drittel des Umsatzes als Marktführer auf dem indischen Markt für E-Fahrzeuge etabliert. Investoren wie die japanische SoftBank und Temasek aus Singapur vertrauen dem Unternehmen. CEO Aggarwal sagte im August dieses Jahres, das Unternehmen werde seine jährliche Produktionskapazität bis Anfang des neuen Jahres auf zwei Millionen E-Scooter vervierfachen.

Schlaglöcher auf dem Weg zum Erfolg

Doch es gibt auch Bedenken: So scheint die Infrastruktur von Ola teils unter Wachstumsschmerzen zu leiden. Laut aktuellen Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters zeigten die Servicestationen für die Wartung und Reparaturen der E-Roller Anzeichen von Überlastung.

So berichtete ein Manager eines Ola-Servicezentrums im indischen Bundesstaat Maharashtra gegenüber Reuters, dass die Zahl der Aufträge zwischen Juli und Oktober von 200-300 auf etwa 1000 pro Monat gestiegen sei. Die Wartezeiten betrügen deshalb mittlerweile zwei Wochen – laut Ola-Kundenversprechen soll die Dienstleistung allerdings tag-gleich erfolgen.

Das kann auf dem indischen Markt zum Problem werden. Laut Ravi Bhatia von der Automobilberatungsfirma JATO Dynamics sei ein gutes Servicenetz in Indien, dem größten Zweiradmarkt der Welt, ein entscheidender Faktor. Auch muss das Vertrauen in die E-Mobilität erst noch gewonnen werden: Für indischen Kunden seien die technisch komplexeren E-Fahrzeuge ungewohnt, die Fahrzeuge reagierten empfindlicher auf schlechte Straßenverhältnisse.

Wenn die Reparaturwerkstätten nicht liefern, verlieren die E-Roller auf dem indischen Markt schnell an Ansehen. Ola müsse "die Infrastruktur für den Service entsprechend ausbauen, sonst wird die Mund-zu-Mund-Propaganda zum Problem", sagte Bhatia.

Laut Reuters-Recherche könnte das bereits der Fall sein: Kunden äußerten sich in Interviews sowie online kritisch über die schlechte Verfügbarkeit des Wartungsservices. CEO Aggarwal bleibt jedoch optimistisch und betont, man wolle die Infrastruktur weiter ausbauen.

Die Kritik beurteilt er im Interview mit Reuters als "Schlammschlacht" der Konkurrenz - ohne näher darauf einzugehen. "Vieles von dem, was man hört und sieht, muss nicht der Wahrheit entsprechen", so Aggarwal.

Autor: ck für die wallstreetONLINE Zentralredaktion



