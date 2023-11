WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November verbessert. Das Verbrauchervertrauen stieg zum Vormonat um 2,9 Punkte auf 102,0 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 101,0 Punkten gerechnet. Allerdings wurde der Stand vom Oktober deutlich von bisher 102,6 auf 99,1 Punkte nach unten korrigiert./bgf/he

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer