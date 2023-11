DIE AUGMENTED-REALITY-LÖSUNG VON HONEYWELL STELLT DIE WEICHEN FÜR UNKOMPLIZIERTE WEIHNACHTSEINKAUFSERLEBNISSE

SwiftDecoder wird von Unternehmen weltweit eingesetzt, um täglich Millionen von Barcodes zu scannen, und verwandelt kamerafähige Geräte in effiziente Barcode-Scanner, die eine schnelle und genaue Datenerfassung ermöglichen. Einzelhändler können die Augmented-Reality-Plug-ins der Software nahtlos in die Anwendungen für Mitarbeiter und Kunden im Geschäft integrieren. Diese Integration steigert die Produktivität, indem sie das Scannen von Regaletiketten und die visuelle Einblendung von Grafiken und Informationen als Overlay auf dem Bildschirm ermöglicht. Dies ist von Vorteil für die Mitarbeiter in den Geschäften, die den Lagerbestand verwalten und die Genauigkeit der Preisauszeichnung sicherstellen, sowie für die Kunden, die nach Angebotsinformationen und Nährwertangaben suchen, und trägt zu einem reibungslosen Erlebnis an der Kasse bei.

"SwiftDecoder ermöglicht es Einzelhändlern, innovative Anwendungen zu entwickeln, die den Kundenkontakt revolutionieren", sagte David Barker, Präsident von Honeywell Productivity Solutions and Services. "Schnelle und reibungslose Bezahlvorgänge erhöhen nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern verbessern auch die betriebliche Effizienz und ermöglichen es Unternehmen, ein zukunftsweisendes Einkaufserlebnis zu bieten. Mit der Technologie von Honeywell werden genaue Produktinformationen in Echtzeit an die Mitarbeiter als auch an die Kunden geliefert, was zu einer höheren Qualität der Kundeninteraktion führt. Diese Konvergenz von Technologie und Verbraucher-Empowerment trägt dazu bei, die Einzelhandelslandschaft umzugestalten, und verspricht eine Zukunft, in der ein reibungsloses, effizientes und bequemes Einkaufen die neue Norm ist."