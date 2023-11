Runergy wird von BloombergNEF als Tier 1 PV-Modulhersteller eingestuft

Runergys hocheffiziente N-Typ-Doppelglasmodul-Produkte basieren auf der neuesten Generation der ultrahocheffizienten N-Typ-Zelltechnologie, die von dem von Runergy gegründeten Photovoltaik Forschungs- und Entwicklungsinstitut entwickelt wurde. Diese Module bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE), bessere BOS-Kosten, höhere Energieeffizienz und werden in großem Umfang in Freiflächenprojekten und Tracking-Systemen, C&I-Projekten und auf Hausdächern eingesetzt. Runergy hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vielfältigen Bedürfnisse globaler Kunden zu erfüllen und ihnen höhere Renditen zu bieten. Seit dem Einstieg in das PV-Modulgeschäft im Jahr 2022 wurden die Modulprodukte von Runergy in zahlreiche Länder und Regionen weltweit exportiert, wobei die Liefermengen stetig stiegen. Das Unternehmen hat umfangreiche Partnerschaften in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten, Südamerika, Europa und Südostasien aufgebaut und PV-Stromprojekte an verschiedenen Standorten umgesetzt. Eines der Vorzeigeprodukte von Runergy ist das 144-teilige N-type-Doppelglas-Modul, das auf der RETC als „Overall Highest Achiever" ausgezeichnet wurde, da es in strengen Qualitäts-, Leistungs- und Zuverlässigkeitstests außergewöhnliche Leistung zeigt.

Derzeit baut Runergy seine vertikale Industriekette strategisch aus, die Polysilizium, Zellen, Module und Energiesysteme umfasst. Das Unternehmen hat an mehreren Standorten weltweit eigenständige Produktionsstätten aufgebaut. Runergy implementiert strenge Managementpraktiken in der intelligenten Fertigung, der Qualitätskontrolle und dem Kundendienst, um die Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen für die Kunden zu gewährleisten, mit dem Ziel, der zuverlässigste globale Partner für Solarlösungen zu werden. Als Reaktion auf die globale Energiewende und sich entwickelnde Markttrends wird Runergy die Entwicklung seiner gesamten Industriekette beschleunigen, sich auf das Wachstum des Modulgeschäfts konzentrieren und eine stabile und vertrauenswürdige Zulieferermarke für die Modulproduktion etablieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2286967/image_5027829_29292431.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/runergy-wird-von-bloombergnef-als-tier-1-pv-modulhersteller-eingestuft-301999473.html