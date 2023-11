(Formulierung 2. Absatz zum Wasserverlust konkretisiert)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Folgen der Klimakrise in Deutschland verschärfen sich einem neuen Bericht des Umweltbundesamts (UBA) zufolge weiter. Demnach gehört Deutschland zu einer der Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Die Bundesrepublik verliere pro Jahr 2,5 Kubikkilometer Wasser, sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bei der Vorstellung des Berichts am Dienstag in Berlin. "Das ist eine unvorstellbar große Summe, die unsere Ökosysteme belastet, die sich auch auf die Trinkwasserversorgung vor allem in Zukunft auswirken kann."

UBA-Präsident Dirk Messner ergänzte, wenn man dies über 20 Jahre hochrechne, sei es die Menge Wasser, die heutzutage der Bodensee umfasse. Seinen Erklärungen nach ist der Wasservorrat Deutschlands im Vergleich zu südeuropäischen Ländern zwar besser. Doch gemessen an diesem Vorrat ist der Verlust in Deutschland im weltweiten Vergleich am größten und schnellsten. Laut UBA liegt das unter anderem daran, dass Deutschland eine Infrastruktur gebaut hat, in der viel Wasser abfließt - beispielsweise durch Entwässerungsgräben in der Landwirtschaft und Kanalisation in den Städten und wenig Versickerungsfläche.