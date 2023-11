Grizzly Research hat in einem Bericht behauptet, dass das chinesische KI-Unternehmen SenseTime ein "revenue round-tripping"-Programm betreibt, bei dem Kunden Gelder zur Verfügung gestellt werden, um Waren von SenseTime zu kaufen, die möglicherweise nie geliefert wurden. Diese Informationen wurden aus zwei Gerichtsverfahren in China gewonnen. SenseTime hat die Vorwürfe zurückgewiesen und behauptet, der Bericht sei unbegründet und enthalte irreführende Schlussfolgerungen. Das Unternehmen prüft derzeit die Vorwürfe und überlegt, welche Maßnahmen zum Schutz der Aktionärsinteressen ergriffen werden sollen. SenseTime ist bekannt für seine Computer-Vision-Technologie, wurde jedoch 2019 von der US-Regierung sanktioniert und auf die Entity List gesetzt, die US-Unternehmen Geschäfte mit SenseTime verbietet. Grizzly Research behauptet, dass SenseTime "keinen Wettbewerbsgraben in der KI" hat und "ein grundsätzlich in die Sackgasse geratenes Geschäft" betreibt. SenseTime ging Ende Dezember 2021 an die Börse und schloss den Handel nach Veröffentlichung des Grizzly-Berichts 4,86 Prozent niedriger.