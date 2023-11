TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aurelius, Q3-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day

USA: Foot Locker, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 9/23 (endgültig)

08:00 TRK: Handelsbilanz 10/234

08:00 SWE: BIP Q3/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 11/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/23

11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/23

11:00 ITA: Erzeugerpreise 10/23 10/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/23

11:00 EUR: Industrievertrauen 11/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/23

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/23 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/23 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Vorstellung «DIHK-Fachkräftereport» mit dem stellvertretenden DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks

09:45 DEU: Beginn der Messe «W3+ Fair Jena» für Unternehmen aus den Bereichen Photonik, Optik, Elektronik und Mechanik, Jena

10:00 DEU: Pk BDEW, VKU, DK und Deloitte zu «Kapital für die Energiewende» u.a. mit Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing und Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, Berlin

10:00 DEU: Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zur Reform des Bundestagswahlrechts von 2020, Karlsruhe

DEU: Tag der Wohnungswirtschaft des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) + 14.30 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck



BEL: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day

14:30 CHE: TX Group, Strategy Day, Zürich



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siltronic, Capital Markets Day

CHE: Tornos, außerordentliche Hauptversammlung zu Fusion mit Starrag USA: Dell, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/23

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/23 (vorab)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q3/23

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/23

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/23

08:00 DNK: BIP Q3/23

08:00 TRK: BIP Q3/23

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 10/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q3/23 (2. VEröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/23

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 10/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/23 (vorab)

12:00 PRT: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/23

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Automotive-Gipfel unter dem Motto «Mobilitätswende. Märkte. Margendruck», Donaueschingen U.a. mit dem Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft IfA, Stefan Reindl, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der ETO Gruppe Technologies, Michael Schwabe, und dem Leiter Infrastrukturprojekte Werk Zuffenhausen der Porsche AG, Bernd Würsching. Veranstalter sind die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden.

09:00 DEU: Transatlantische Business Konferenz der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany), Frankfurt/M. U.a. mit Simone Menne, der Präsidentin AmCham Germany, der US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutman und Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen.

ARE: Beginn Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai

BEL: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau 10/23 10:30 DEU: BASF Forschungspressekonferenz



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/23

00:50 JPN: Investitionen Q3/23

01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23

08:00 CHE: BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz

08:30 HUN: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: Seco: BIP Q3/23

09:00 CZS: BIP Q3/23 (vorläufig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/23



EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich, Liechtenstein

EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland, Slowakei, Tschechien, Belarus EUR: Fitch Ratingergebnis Griechenland, Großbritannien

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Continental, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/23

08:00 TRK: Verbraucherpreise 11/23

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 11/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker

EUR: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel

EUR: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Brenntag, Capital Markets Day

10:30 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) besucht Adidas-Werk, Scheinfeld 11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pressekonferenz

11:00 DEU: Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Pressekonferenz zu Autojahr 2023 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 11/23

02:45 CHN: Caixin, Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/23

09:00 SPA: Industrieproduktion 10/23

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 10:00 EUR: EZB, Erwartung Verbraucherpreise 10/23

11:00 EUR: Erzeugerpresie 10/23

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index 11/23



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: BGH-Kartellsenat urteilt zum Fernwärmenetz Stuttgart

14:00 DEU: Konferenz «Kreislauffähigkeit, Sekundärrohstoffeinsatz und die Zukunft des Wertstoffmanagements»

17:00 DEU: Bürgerdialog mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Rahmen der «Mission Fachkraft. Ein Zukunftsdialog» des Arbeitsministeriums, Schweinfurt

CHN: Mercedes-Benz, Pressegespräch mit China-Chef Hubertus Troska

DEU: Tarifauftakt für die ÖPNV-Beschäftigten in Berlin und Brandenburg zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV)

EUR: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «BankenTech 2023», Frankfurt/M. 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig 10:30 DEU: Entscheidung des Landgerichts im sogenannten Impfschadenfall nach Biontech-Impfung, Rottweil

CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Zahlen zum Flugverkehr, Genf

USA: McDonald's, Investor Update 2023



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/23

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 11/23

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 11/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/23

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung

14:30 USA: Handelsbilanz 10/23

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/23 (final)



SONSTIGE TERMINE

ARE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai, Dubai

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

DEU: 100. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK), Berlin

DEU: Innenministerkonferenz (IMK), Berlin



EUR: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel



USA: Industriekonferenz der USA mit Ukraine zu Waffenproduktion, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

14:30 FRA: Sanofi, Research and Development Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

DEU: Siemens Healthineers, Meet the Management 2023

DEU: BASF, Investor Update

USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 10/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/23

11:00 EUR: BIP Q3/23 (final)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/23



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IWK): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2023», Frankfurt/M.

GRC/TUR: Treffen von Mitsotakis mit Erdogan sowie Regierungsvertretern beider Länder in Thessaloniki, Thessaloniki

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



EUR: Europäischer Gesundheitsgipfel, Brüssel



USA: Fortsetzung einer Industriekonferenz der USA mit Ukraine zu Waffenproduktion, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

13:00 SWE: Investor (Capital Markets Day)

BEL: Solvay (außerordentliche Hauptversammlung)



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/23 (final)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/23

08:45 FRA: Löhne Q3/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/23

16:00 USA: Index Universität of Michigan 12/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zur Zulässigkeit von baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums zur Barrierereduzierung

13:30 DEU: 6. Runde Tarifverhandlungen für Groß- und Außenhandel/Verlage Verdi, Frankfurt/M.

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 11/23

07:00 SPA: Handelsbilanz 10/23



EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



EUR: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Voith, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

10:00 DEU: Hybride Jahres-Pk des Maschinenbauverbandes VDMA, Frankfurt/M. 20:00 USA: Balo Alto Networks, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hannover Rück, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/23

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/23

14:30 USA: Realeinkommen 11/23



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Fortsetzung Verhandlung Klagen der Bahn wegen Finanzierung der Mehrkosten für Stuttgart 21, Stuttgart

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi