PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag erneut mit Verlusten geschlossen und damit ihre Konsolidierung vom Vortag fortgesetzt. Die Kursabschläge fielen dank einer moderat positiven Entwicklung an den richtungweisenden US-Aktienmärkten letztlich aber bescheiden aus. So schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,15 Prozent tiefer mit 4348,02 Punkten. Der französische Cac 40 sank um 0,21 Prozent auf 7250,13 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,07 Prozent auf 7455,24 Punkte nach unten.

Aus Branchensicht standen in Europa die Hersteller von Gebrauchsgütern und persönlichen Gegenständen am Dienstag mit am stärksten unter Druck - ihr Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 verlor knapp ein Prozent.

Als Belastung erwiesen sich vor allem die deutlichen Kursabschläge der schwer gewichteten Luxusgüterproduzenten. Ihnen machten anhaltende Zweifel an der Erholung in China als wichtigem Absatzmarkt zu schaffen, hieß es am Markt. Kering , Hermes International und LVMH büßten im EuroStoxx zwischen 1,8 und 2,6 Prozent ein. Richemont verloren im Swiss Market Index (SMI) 2,9 Prozent.

Dem Pharmakonzern Novartis halfen die auf einem Investorentag bekannt gegebenen höheren Wachstumsziele für den Umsatz nur wenig. Mit minus 0,8 Prozent hielten sich die Aktien aber im Branchenvergleich noch gut. Für die kommenden Jahre streben die Schweizer ein Umsatzplus von jährlich fünf Prozent an, bislang waren es vier Prozent.

In London waren Aktien von Rolls-Royce mit plus 6,2 Prozent gefragt und erreichten den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Der Triebwerkshersteller will in den kommenden Jahren im Tagesgeschäft die Gewinne und den Barmittelzufluss steigern.

Easyjet -Aktien legten um 4,0 Prozent zu. Die Fluggesellschaft habe sich zwar vorsichtig zu den Aussichten für das erste Geschäftshalbjahr geäußert, sei zugleich aber zu Dividendenzahlungen zurückgekehrt, betonte Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets./gl/he