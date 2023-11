VERSES reicht provisorische Patentanmeldung für die Entwicklung von adaptiven autonomen Agenten ein, die zum eigenständigen Lernen und zur Selbstoptimierung in Echtzeit fähig sind

Vancouver, British Columbia - 28. November 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von intelligenten Systemen spezialisiert hat, gibt die Einreichung einer provisorischen Patentanmeldung bekannt, die sich auf eine innovative Methode der „Wissenserweiterung“ in den Systemen der künstlichen Intelligenz der nächsten Generation bezieht.

Künstliche Intelligenz wird immer allgegenwärtiger und hat mittlerweile praktisch alle Branchen erfasst. Dennoch wird sie in erster Linie zur Generierung von Inhalten – also von Bildern und Worten – auf Grundlage riesiger Datenmengen verwendet. Wurden diese Modelle einmal trainiert, können sie nicht mehr schrittweise aktualisiert werden. Der VERSES Knowledge Expander versetzt intelligente Systeme in die Lage, in Echtzeit kontinuierlich dazuzulernen und sich anzupassen, indem er die Kodierungsprozesse des menschlichen Gehirns nachahmt. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Technologie den derzeitigen Stand der Technik im Bereich der künstlichen Intelligenz ersetzen könnte.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Wissenserweiterung der Schlüssel zur Befähigung dynamischer Modelle ist, die es den Agenten ermöglichen, sich an eine sich verändernde Welt anzupassen. Das ist die Essenz der sogenannten künstlichen allgemeinen Intelligenz“, erklärt Gabriel René, der Gründer und CEO von VERSES.

Ähnlich wie unser Gehirn es uns ermöglicht, für die neuen Informationen, die wir tagtäglich erhalten, den „richtigen Platz“ in unserem Gedächtnis zu finden, kann der VERSES Knowledge Expander den Informationsspeicher einer Graphdatenbank erweitern, indem er feststellt, ob ein neuer Knoten, eine Kante oder ein Element eines bestehenden Knotens dem Graphen hinzugefügt werden soll, um die korrekte kausale Beziehung zwischen der neuen Information und der bestehenden Information in der Datenbank wiederzugeben. Dies ermöglicht Rückschlüsse in realen Szenarien durch das Kodieren der Wahrscheinlichkeit von Beziehungen.