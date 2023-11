(neu: Schlusskurs, Stimmen von UBS und Bernstein, Kurshistorie)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Investitionsschub und neue Mittelfristziele haben die Anleger am Dienstag von RWE überzeugt. Die Papiere des inzwischen auf Alternative Energien spezialisierten Versorgers sprangen während des Kapitalmarkttags in London über ihre einfache 200-Tage-Linie. Sie kratzten mit einem Spitzenanstieg um gut vier Prozent erstmals seit August wieder am Kursniveau von 40 Euro. Mit 39,56 Euro blieb letztlich ein Plus von drei Prozent übrig.

Für RWE sei die Energiekrise ein "Glücksfall" gewesen, hatte JPMorgan-Analyst Vincent Ayral bereits vor der Investorenveranstaltung betont. Man könne diesen nun nutzen, um einmalig seine Anleger zu honorieren, oder aber in die "außerordentliche Chance der Energiewende" zu investieren.