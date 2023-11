Latitude Uranium schließt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 6.000.000 CAD ab

Der Erlös aus der Emission von FT-Aktien wird voraussichtlich zur Tätigung von anerkannten „kanadischen Explorationsausgaben“ gemäß der Definition im ITA verwendet, die als „kritische Flow-Through-Mineralienabbauausgaben“ gemäß der Definition im ITA gelten, und LUR wird die kanadischen Explorationsausgaben (anteilig) an jeden Zeichner von FT-Anteilen mit einem Gültigkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2023 gemäß des ITA abtreten. Der Erlös aus dem Angebot soll für die Exploration des unternehmenseigenen Projekts Angilak in Nunavut verwendet werden.

Toronto, Ontario, 28. November 2023 - Latitude Uranium Inc. („Latitude Uranium“, „LUR“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uraniu ... ) (CSE: LUR, OTCQB: LURAF und FWB: EI1) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor 8. November 2023 angekündigte vermittelte Privatplatzierung auf „Bought-Deal-Basis“ abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Privatplatzierung verkaufte LUR 27.272.728 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „FT-Einheit“) zu einem Preis von 0,22 CAD pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von 6.000.000 CAD (das „Angebot“), das die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Emissionsbanken beinhaltet. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Emissionsbanken durchgeführt, das von Red Cloud Securities Inc. als alleiniger Bookrunner und Haywood Securities Inc. angeführt wurde und PI Financial Corp. einschließt (zusammen die „Emissionsbanken“).

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

