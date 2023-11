Noch im November 2021 markierte Cancom bei 64,80 Euro ein stolzes Verlaufshoch, kam danach aber erstreckend stark unter Druck und verlor auf 23,04 Euro bis September letzten Jahres an Wert. Eine anschließende Korrekturbewegung an 35,10 Euro konnte bis ins Frühjahr vollzogen werden, die letzten Monate über hält sich das Papier aber wieder in einem Abwärtstrend auf. Nach einem erneuten Test von 23,00 Euro hat sich das Papier wieder zur Oberseite gelöst, was nun auf einen Doppelboden schließen lässt.

Mittel- bis langfristig interessant