Angel Yeast bringt nachhaltige Lebensmittellösungen für die Zukunft zur FI Europe & Hi 2023

FRANKFURT, Deutschland, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast, (SH600298), der weltweit führende Hefe-Hersteller, präsentiert seine Lebensmittellösungen für die Zukunft auf der Fi Europe & Hi 2023, der Premium-Messe für Lebensmittel und gesundheitliche Inhaltsstoffe, die vom 28. bis 30. November auf der Messe Frankfurt in Deutschland stattfindet.

Die Fi Europe & Hi 2023 ist eine führende professionelle Plattform für führende Branchenakteure und Innovatoren auf dem europäischen Markt, und mehr als 21.000 Gäste aus 135 Ländern nehmen an der Veranstaltung teil.

Angel Yeast stellt am Stand 4.0G121 unter dem Motto "Taste Future" aus. Angel Yeast hat sich der Entwicklung schmackhafterer, gesünderer und nachhaltigerer Lösungen für die weltweite Lebensmittel- und Getränkeindustrie verschrieben.

"Angel Yeast freut sich, an der Fi Europe 38 Hi 2023 teilzunehmen und unsere neuesten Technologien, Produkte und Lösungen vorzustellen", sagte Eric Ao, General Manager von Angel Yeast Europe. "Wir setzen uns für eine nachhaltige Entwicklung ein und werden den Verbrauchern weltweit weiterhin innovative Produkte anbieten. Unser Ziel ist es, die Anforderungen der Hersteller an die Geschmacksanpassung zu erfüllen. Wir haben eine neue Reihe von hefebasierten Produktserien mit dem Namen Taste Solutions eingeführt, darunter AngeoPrime, Angeoboost, Angeotide, AngeoPro, Angearom und Angeocell, um den Kunden zu helfen, die Produkteigenschaften vollständig zu verstehen und die richtige Auswahl zu treffen", fügte Ao hinzu.

Geschmackslösungen für die Zukunft gestalten

Die Verbraucher von heute werden sich immer mehr eines gesunden Lebensstils bewusst und unterstützen eine nachhaltige Zukunft. Dieser Trend hat das schnelle Wachstum des Marktes für vegane Lebensmittel vorangetrieben, und nachhaltige Proteinlösungen in Milchgetränken und veganen Lebensmitteln sind der Schlüssel dazu.

"Hefeprotein hat sich als ideale Wahl erwiesen, um Molke-Proteine, tierische Proteine und pflanzliche Proteine zu ersetzen. Angel Yeast's Hefeextrakt (YE) und Hefeprotein sind nachhaltige, natürliche und vegane Lebensmittel-Aromastoffe, die in den verschiedenen Bereichen der Lebensmittelindustrie zum Würzen und zur Gewährleistung der Geschmacksstabilität von Lebensmitteln eingesetzt werden", so Ao.