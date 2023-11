Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Finanzdienstleistungs- und

Gesundheitssektor besonders im Fokus



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4035369-1&h=3463270791&u=https%3A%2F%2Fwww.b

lackberry.com%2Fus%2Fen&a=BlackBerry hat heute seinen neuesten Quarterly Global

Threat Intelligence Report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4035369-1&h=1388

551722&u=https%3A%2F%2Fwww.blackberry.com%2Fus%2Fen%2Fsolutions%2Fthreat-intelli

gence%2Fthreat-report&a=Quarterly+Global+Threat+Intelligence+Report)

veröffentlicht. Laut der aktuellen Ausgabe des vierteljährlich erscheinenden

Berichts stießen die KI-gestützten Cybersicherheitslösungen von BlackBerry auf

eine um 70 Prozent gewachsene Anzahl neuartiger Malware. Die Zahl von 26

Cyberangriffen pro Minute spricht eine klare Sprache: Bedrohungsakteure

diversifizieren ihre Tools sowie Angriffe und haben es dabei auf hochkritische

oder finanziell lukrative Branchen abgesehen.



"Bedrohungsakteure arbeiten härter denn je daran, die Bandbreite und Menge an

Cyberangriffen zu erweitern", erklärt Ismael Valenzuela, Vice President of

Threat Research and Intelligence bei BlackBerry. "Die wachsende Zahl neuartiger

Angriffe auf Staaten und Industrien zeigt, wie sich das makroökonomische Klima

auf die Cybersicherheit auswirkt. Doch während die Bedrohungen zahlreicher und

zugleich vielfältiger werden, steigt auch unsere Fähigkeit, sie mit

fortschrittlichen Technologien, die Angriffe vorhersagen und verhindern,

abzuwehren."





Zu den wichtigsten Erkenntnissen des neuesten BlackBerry Quarterly Global ThreatIntelligence Report für die Monate Juni bis August gehören:- Anhaltender Anstieg der Cyberangriffe pro Minute BlackBerry hat über 3,3Millionen Angriffe abgewehrt. Dies entspricht etwa 26 Angriffen und 2,9einzelnen Malware-Proben pro Minute.- Finanz- und Gesundheitswesen am häufigsten angegriffen Die Finanzbranche warin diesem Quartal der am häufigsten angegriffene Wirtschaftszweig, gefolgt vonEinrichtungen des Gesundheitswesens. Besonders wertvolle Daten und dieAussicht, essenzielle Dienste zu stören, machen diese Sektoren zu einembevorzugten Ziel für wirkmächtige oder profitable Angriffe.- Ransomware-Gruppen machen Doppelerpressung zur gängigen PraxisRansomware-Gruppen wie LockBit, Cl0p, Cuba und ALPHV setzen zurRückversicherung ihrer Angriffsbemühung zunehmend auf doppelteErpressungstaktiken, da Unternehmen weltweit ihre Strategien zurDatensicherung verbessern.- Größte Zunahme von Angriffen im öffentlichen Sektor in Australien und den USAIn Australien und den Vereinigten Staaten wurden in diesem Quartal mehr als 50Prozent zusätzliche Angriffe auf den öffentlichen Sektor verzeichnet.BlackBerry Cylance® AI verhinderte die meisten Cyberangriffe in denVereinigten Staaten, gefolgt von Kanada, Japan, Peru und Indien. Dieaußergewöhnlichste Malware wurde in den Vereinigten Staaten entdeckt, gefolgtvon Japan, Südkorea, Indien und Kanada.Der BlackBerry Global Threat Intelligence Report steht unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4035369-1&h=2499654406&u=https%3A%2F%2Fwww.blackberry.com%2Fus%2Fen%2Fsolutions%2Fthreat-intelligence%2Fthreat-report&a=BlackBerry.com alsDownload zur Verfügung.Details zu den Ergebnissen erfahren Teilnehmer des Webinars "Global ThreatIntelligence Report Deep Dive Webinar" am 6. Dezember, für das sichInteressenten https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4035369-1&h=1096132110&u=https%3A%2F%2Fevent.on24.com%2Fwcc%2Fr%2F4395824%2FC119C26DC430D88A29C0185117819228%3Fpartnerref%3Dpress&a=hier registrieren können.Über BlackBerryBlackBerry bietet Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt intelligenteSicherheitssoftware und -dienstleistungen. Das Unternehmen sichert mehr als 500Millionen Endpunkte, darunter über 215 Millionen Fahrzeuge, die heute auf derStraße unterwegs sind. Das im kanadischen Waterloo, Ontario, ansässigeUnternehmen setzt sich konsequent für Security, Cybersicherheit und Datenschutzein und ist führend in Schlüsselbereichen wie künstliche Intelligenz,Endpoint-Sicherheit und -Management, Verschlüsselung sowie Embedded Systems.Weitere Informationen finden Sie unter BlackBerry.com/de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4035369-1&h=2190669852&u=https%3A%2F%2Fwww.blackberry.com%2Fde%2Fde&a=BlackBerry.com%2Fde) . Folgen Sie BlackBerry auch auf Twitter unter@BlackBerry.BlackBerry. Intelligent Security. Everywhere.Pressekontakt:Moritz Horst / Lewin Holländer / Nils RoosTel.: +49 (0)211 - 88 24 76 10E-Mail: BlackBerryGermany@teamlewis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/blackberry-quarterly-global-threat-intelligence-report-bericht-bescheinigt-70-prozentige-zunahme-neuartiger-malware-angriffe-301999478.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148103/5660251OTS: BlackBerry Limited