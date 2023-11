Brian Arcese von Foord Asset Management äußert Zweifel an Teslas Fähigkeit, seine Marktdominanz zu behalten und betont alternative Investitionsmöglichkeiten im EV-Markt. Er schlägt zwei unkonventionelle Investitionsansätze vor: Erstens die Investition in regulierte Versorgungsunternehmen, die von der Elektrifizierung profitieren könnten. Als Beispiel nennt er Edison International. Zweitens rät er zur Investition in Materialien, die für die Herstellung von Elektrofahrzeugen essentiell sind, wie Kupfer und Lithium, und bevorzugt dabei kostengünstige Produzenten. James Sullivan von JPMorgan betont das hohe Investitionsvolumen im EV-Markt und die schnelle Technologieentwicklung, insbesondere in China und Korea. Der Analystenkonsens bei Edison ist verhalten, mit der Hälfte der Analysten, die "Kaufen" oder "Aufstocken" empfehlen, sieben, die "Halten" sagen, und zwei, die "Reduzieren" oder "Verkaufen" empfehlen.