PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag überwiegend höher geschlossen. Die in den kommenden Tagen anstehenden Preisdaten aus der Eurozone und den USA waren kein Hindernis, wieder auf Gewinnkurs zu gehen - zu Wochenbeginn hatte es noch teils klare Verluste gegeben. Am Dienstag verzeichnete lediglich Moskau moderate Kursabschläge.

Am Warschauer Aktienmarkt stieg der Leitindex Wig 20 um 1,43 Prozent auf 2239,69 Punkte. Der breit gefasste Wig gewann 1,41 Prozent auf 75 010,76 Zähler. Unter den Standardwerten kletterten die Aktien von Orlen um 1,3 Prozent. Im Finanzbereich gewannen Pekao 1,8 Prozent. PKO Bank Polski stiegen um zwei Prozent.