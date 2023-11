Senec bietet für defekte Stromspeicher Tauschaktion an / Dr. Stoll & Sauer Verbraucher sollten Rechte wahrnehmen

Lahr (ots) - Der Leipziger Hersteller von Stromspeichern Senec kommt seit

eineinhalb Jahren aufgrund von Bränden und Verpuffungen in seinen gelieferten

Anlagen nicht mehr zur Ruhe. Seit Anfang August 2023 sind zehntausende von

Stromspeicher in den Kellern der Verbraucher im sogenannten

"Konditionierungsbetrieb" gedrosselt. Jetzt bietet die EnBW-Tochter Senec seit

dem 24. November 2023 über Fachhändler den genervten Kunden eine große

Tauschaktion ab Sommer 2024 an. Doch Vorsicht ist bei der Annahme geboten, wie

die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer nach Prüfung des Angebots festgestellt hat.

Verbraucher sollten sich aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vor

Angebotsannahme genau über ihre Rechte informieren. Es könnten

Gewährleistungsansprüche vorliegen. Die Kanzlei bietet Verbrauchern mit

Stromspeicher-Problemen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/senec-stromspeicher#paragraph--id--11608) an.

Weitere Informationen zum Thema sind auf unserer speziellen Senec-Website

verfügbar. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/senec-stromspeicher)



Wie sieht das Tauschangebot von Senec für Verbraucher aus?