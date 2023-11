Aktien des US-Minenbetreibers Newmont halten sich bereits seit April letzten Jahres in einem intakten Abwärtstrend auf, hierbei ging es in einer ersten Verkaufswelle auf 37,45 US-Dollar bis Ende 2022 talwärts, vor wenigen Wochen markierte das Papier schließlich bei 33,59 US-Dollar ein weiteres Verlaufstief. Zeitgleich ist die Aktie jedoch auf einem signifikanten Unterstützungsniveau aus den Jahren 2018 bis 2020 aufgeschlagen und versucht an dieser Stelle eine Trendwende zu vollziehen, die mithilfe einer positiven Auflösung eines bullischen Keils aktuell auch gelingen tut.

Starke Wochenperformance