Der aktualisierte, proteinbasierte COVID-19-Impfstoff von Novavax ist jetzt für alle 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation eine Option

GAITHERSBURG, Maryland, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein globales Unternehmen, das proteinbasierte Impfstoffe mit seinem Matrix-M-Adjuvans voranbringt, gab heute bekannt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Notfallzulassung (Emergency Use Listing, EUL) für den COVID-19-Impfstoff Nuvaxovid XBB.1.5 (NVX-CoV2601) für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung gegen COVID-19 bei Personen ab 12 Jahren erhalten hat. Das EUL unterstützt WHO-Mitgliedstaaten bei der Beurteilung von Impfstoffen mit dem Ziel, die Verfügbarkeit zu beschleunigen, und ermöglicht es den 194 Mitgliedstaaten der WHO, die behördlichen Zulassungen für den Import und die Verabreichung des Impfstoffs zu beschleunigen.

„Der Erhalt der Notfallzulassung durch die WHO für unseren aktualisierten, proteinbasierten COVID-19-Impfstoff ohne mRNA ermöglicht beschleunigte behördliche Zulassungen für ihre 194 Mitgliedstaaten und UN-Beschaffungsagenturen, wie beispielsweise UNICEF, und unterstützt so den gerechten Zugang zu unserem Impfstoff auf der ganzen Welt", so John C. Jacobs, President und Chief Executive Officer von Novavax. „Ländliche oder schwer zugängliche Gebiete können von dem einfachen Transport- und Lagerprofil unseres Impfstoffs profitieren. Im Rahmen eines diversifizierten Impfstoffportfolios kann unser Impfstoff eine wichtige Rolle dabei spielen, Menschen auf der ganzen Welt vor den neuesten Varianten zu schützen."

Der Impfstoff von Novavax kann bei 2 bis 8 Grad Celsius gelagert werden und hat eine 12-monatige Haltbarkeitsdauer, was die Lieferung vereinfacht, den CO₂-Fußabdruck verringert und die Verschwendung reduziert.1-4

Das EUL beruhte auf nicht-klinischen Daten, die belegen, dass der COVID-19-Impfstoff von Novavax funktionale Immunreaktionen gegen die Varianten XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3 induziert. Weitere nicht-klinische Daten zeigten, dass der Impfstoff von Novavax neutralisierende Antikörperreaktionen auf die Subvarianten BA.2.86, EG.5.1, FL.1.5.1 und XBB.1.16.6 sowie CD4 + polyfunktionale zelluläre (T-Zellen) Reaktionen gegen EG.5.1 und XBB.1.16.6 auslöste. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Impfstoff von Novavax beide Mechanismen des Immunsystems stimulieren und eine breite Reaktion auf derzeit im Umlauf befindliche Varianten hervorrufen kann.5,6