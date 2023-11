Unsere letzte Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) an dieser Stelle überschrieben wir am 26. Oktober mit „Gelingt es dieses Mal?“

Zum damaligen Zeitpunkt war der Index abermals im Begriff, den Widerstandsbereich um 235 Punkte / 240 Punkte aufzubrechen.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Wenige Tage vor der Leitzinsentscheidung der Fed bewegt sich der Index in Reichweite zur Zone 235 Punkte / 240 Punkte. Aktuell zögert der Arca Gold Bugs Index noch, den entscheidenden Vorstoß zu initiieren. Erste Versuche, die Zone zu knacken, scheiterten bereits. Aus charttechnischer Sicht gilt weiterhin: Ein Ausbruch über die 240 Punkte könnte dem Index die Tür in Richtung 255 Punkte / 260 Punkte öffnen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Lage im besten Fall auf 220 Punkte begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“



In den letzten Tagen und Wochen entbrannte ein zähes Ringen um den stark ausgebauten Widerstandsbereich um 235 Punkte / 240 Punkte. Immer wieder wurden die Bemühungen des HUI von Rücksetzern unterbrochen. Kurzzeitig geriet hierbei auch die eminent wichtige Unterstützung von 210 Punkten in Bedrängnis. Der erfolgreiche Test der 210er Zone legte aber gleichzeitig die Basis für die aktuell zu beobachtende Aufwärtsbewegung im HUI.

Ein Goldpreis oberhalb von 2.000 US-Dollar und ein Silberpreis jenseits der 24 US-Dollar ziehen die Aktien der Gold-Silberproduzenten und damit den HUI mit nach oben. Gleichzeitig entspann(t)en sich die Ölpreise, was wiederum den Kostendruck der Produzenten etwas lindert.

Kommen wir noch einmal zur aktuellen charttechnischen Konstellation im HUI. Der Index übt massiven Druck auf die Zone 235 Punkte / 240 Punkte aus. Gelingt es dem Arca Gold Bugs Index dieses Mal, die Hürde zu überspringen? Die Chancen stehen vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen so schlecht nicht.

Sollte es dem HUI gelingen, die Widerstandszone 235 Punkte / 240 Punkte aufzubrechen, würde sich die Tür in Richtung 255 Punkte öffnen. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 210 Punkten. Ein Bruch dieser Supportzone würde eine Neubewertung notwendig machen.