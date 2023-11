Während Gold haussiert und Silber so langsam, aber sicher in die Puschen kommt, hinkt Platin diesen Entwicklungen noch ein wenig hinterher.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Platin vom 26. Oktober hieß es unter anderem „[…] Platin tut sich nach wie vor schwer damit, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Rückkehr über die 900 US-Dollar sollte noch nicht überbewertet werden. Platin muss nachsetzen. Ein Ausbruch über die 950 US-Dollar würde dem Edelmetall die Tür in Richtung 1.000 US-Dollar öffnen, dagegen würde ein Rücksetzer unter die 850 US-Dollar die ohne bereits angespannte Situation noch einmal deutlich verschärfen. Vor diesem Hintergrund könnte der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (01. November) eine große Bedeutung zukommen.“



Die ersten Tage nach der Fed-Sitzung von Anfang November stellten sich für die Edelmetalle als überaus herausfordernd dar. Besonders heftig erwischte es Platin. Das Edelmetall brach den Versuch ab, sich oberhalb von 900 US-Dollar festzusetzen und tauchte in Richtung 850 US-Dollar ab. Nur mit Mühe gelang es Platin, diese eminent wichtige Unterstützung erfolgreich zu verteidigen. Ein nachhaltiger Bruch der 850 US-Dollar hätte weitere Abgaben provozieren können und die Unterstützungen bei 830 US-Dollar und 800 US-Dollar auf die Agenda setzen können.

Mittlerweile hat der Wind wieder gedreht. Die Fed respektive die Zinsen haben erst einmal ihren Schrecken verloren. Der Druck vom Devisenmarkt lässt nach. Der US-Dollar hat hier an Stärke eingebüßt.

Auch Platin verspürte zuletzt wieder so etwas, wie „Wind unter den Flügeln“. Das Edelmetall konnte sich von den 850 US-Dollar lösen und kehrte zwischenzeitlich über die 900 US-Dollar zurück. Damit ist die aktuelle Ausgangslage der vom Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung ganz ähnlich…

Gelingt es Platin dieses Mal, die 950 US-Dollar zu überwinden und die Tür in Richtung 1.000 US-Dollar aufzustoßen oder setzt sich der Widerstandsbereich abermals durch? Die Antwort auf diese Frage könnte womöglich bereits kurzfristig gegeben werden…