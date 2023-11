Gold scheint sich oberhalb von 2.000 US-Dollar festzusetzen. Jeder Tag, an dem das Edelmetall oberhalb von 2.000 US-Dollar notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag, manifestiert sich doch damit das Ausbruchsszenario zusehends…

Gold profitiert von der aktuellen Gemengelage. Geopolitische Risiken machen das Gold als sicheren Hafen interessant. Das ist ein Aspekt, der in der letzten Zeit dem Edelmetall immer mal wieder abgesprochen wurde, der aber nach wie vor seine Berechtigung hat.

Anleger und Investoren spekulieren darüber hinaus auf eine obere Zinswende in den USA; sprich sie erwarten sinkende Leitzinsen. Der US-Dollar nimmt diese Erwartungshaltung mit seiner aktuellen Schwäche vorweg. Ein schwächelnder US-Dollar begünstigt Gold und die anderen Edelmetalle.

Ein Aspekt, der unserer Einschätzung nach noch etwas „ausbaufähig“ ist und noch nicht so richtig ins ansonsten so bullische Bild passt, ist (nach wie vor) die Entwicklung der Bestände des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF - des SPDR Gold Shares. Den Blick auf die Bestände bemühen wir immer mal wieder als rudimentären Indikator an dieser Stelle, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Von einem nachhaltigen Bestandsaufbau ist der SPDR Gold Shares gegenwärtig weit entfernt. Aber immerhin ist nach der Phase des Bestandsabbaus derzeit wieder ein leichter Anstieg der Bestände zu verzeichnen, doch so wirklich zwingend ist das Ganze noch nicht.

Aus charttechnischer Sicht bastelt Gold unverdrossen an seinem Befreiungsschlag. Mit dem Ausbruch über die 2.000 US-Dollar wurde der Weg in Richtung Mai-Hoch (damals bei 2.050+ US-Dollar ausgebildet) geebnet. Das Momentum und die Rahmenbedingungen sprechen für Gold. Auf der Unterseite hat die Zone 1.930 US-Dollar / 1.900 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung. Darunter sollte es nun tunlichst nicht mehr gehen, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.