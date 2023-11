Plötzlich kommt Bewegung an die zuvor so trägen Märkte: Aussagen eines Fed-Mitglieds (Christopher Waller) sorgen dafür, dass die Erwartung einer schon baldigen Senkung der Zinsen stark steigt, der Dollar dagegen deutlich fällt (Euro-Dollar erstmals seit August wieder über der Marke von 1,10; USD/JPY verliert stark etc.). Fed-Mitglied Waller hatte gesagt, dass bei einer weiter sinkenden Inflation es keinen Grund gebeen würde, die Zinsen nicht zu senken. Nun preisen die US-Zins-Swaps bereits eine Wahrscheinlichkeit von 35% ein, dass die US-Notenbank schon im März die Zinsen senken wird. Ist das bullisch für die Aktienmärkte? Die Finanzgeschichte zeigt, dass es nach der ersten Zinssenkung bergab geht - eben weil die Notenbank mti Zinssenkungen auf eine schwächer werdende Wirtschaft (Rezession) reagiert..

Hinweise aus Video:

1. Fed-Wetten nehmen zu: Dollar-Absturz und Aktien-Höhenflug

2. Goldpreis steigt deutlich – negative Korrelation zu Renditen

