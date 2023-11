Neue Meldepflichten für Zahlungsdienstleister - Company.info hilft effizient (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Grenzüberschreitende Zahlungen im E-Commerce führen immer wieder zu Fällen des Umsatzsteuerbetrugs. Das neue zentrale elektronische Zahlungsverkehrsinformationssystem (CESOP) soll dies durch die Speicherung von Know-Your-Customer- und Transaktionsdaten verhindern. Banken und Zahlungsdienstleister müssen sich nun überlegen, wie sie die Aufzeichnungs- und Meldepflichten umsetzen. Company.info berät mit seiner Expertise.

Das Ziel des EU-Gesetzespakets ist klar: Durch umfassende Informationen in einer zentralen Datenbank sollen Betrugsfälle erkannt und verhindert werden. Der Mehrwertsteuerbetrug durch grenzüberschreitende Zahlungen könnte dadurch massiv eingedämmt werden. Das Gesetz wurde bereits 2020 vom Europäischen Rat verabschiedet; am 1. Januar 2024 treten die Regeln nun in Kraft und gelten in ganz Europa. Sämtliche Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums müssen bis dahin die EU-Vorgaben im eigenen Land umgesetzt haben.