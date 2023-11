München (ots) -



- Neue gemeinsame Gesellschaft soll Anfang 2024 den Betrieb aufnehmen

- Weltweit modernstes Simulator-Trainingszentrum für H135- und H145-Hubschrauber

- Sitz des Unternehmens ab 2025 in Oberpfaffenhofen bei München



Die ADAC HEMS Academy und Airbus Helicopters haben heute am Rande der

internationalen Hubschraubermesse "European Rotors" in Madrid bekanntgegeben,

ein Joint Venture für Flugsimulator-Training zu gründen. Vorbehaltlich der

Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden plant das neue gemeinsame

Unternehmen mit dem Namen HMotion Anfang 2024 den Betrieb aufzunehmen. Sitz der

neuen Gesellschaft soll ab 2025 Oberpfaffenhofen bei München werden.





"Durch die Zusammenarbeit unserer beiden Unternehmen entsteht das weltweitmodernste Simulator-Trainingszentrum für H135- und H145-Hubschrauber", erklärteFrédéric Bruder, Geschäftsführer der gemeinnützigen ADAC Luftrettung, zu der dieADAC HEMS Academy gehört.Bruno Even, CEO von Airbus Helicopters betonte: "Mit der Gründung von HMotionwerden wir die Schulungsmöglichkeiten für unsere Kunden auf unseren H135- undH145-Hubschraubern weiter verbessern. Wir können so das Beste aus zwei Weltenkombinieren: die Daten und das Wissen von Airbus als Hubschrauberhersteller mitder Erfahrung der ADAC Luftrettung, einer der größten LuftrettungsorganisationenEuropas."Das neue Joint Venture plant ein breites Spektrum an kosteneffizientenTrainingskursen für Hubschrauberpersonal anzubieten, einschließlich Missions-und kritischem Flugtraining. In einem ersten Schritt wird HMotion dieFull-Flight-Simulatoren am Standort von Airbus Helicopters in Donauwörth und ander ADAC HEMS Academy in Sankt Augustin bei Bonn integrieren. In einem zweitenSchritt werden im Jahr 2025 alle Simulatoraktivitäten in ein neues, hochmodernesTrainingszentrum in Oberpfaffenhofen bei München verlagert, das fürinternationale Kunden durch die Nähe zum internationalen Flughafen Münchenleicht erreichbar ist.Das Ziel von Airbus Helicopters in den Bereichen Schulung und Flugbetrieb istes, innovative Lösungen zur Unterstützung seiner Kunden zu entwickeln undbereitzustellen - was der Schlüssel zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist. Eineffizienter Hubschrauberbetrieb steht in direktem Zusammenhang mit dem Könnenvon Piloten, Flugbesatzungen und Technikern sowie ihrer Fähigkeit, Drehflüglerunter den verschiedensten Bedingungen und bei allen Einsätzen sicher zubetreiben und zu warten.Um höchste Trainings- und damit Personalqualität in Luftfahrt und Medizin auchin Zukunft sicherzustellen, richtet die ADAC HEMS Academy in Oberpfaffenhofeneinen neuen hochmodernen Standort für Schulung- und Training von