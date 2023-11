Wolfe Research empfiehlt in einem sich verlangsamenden Wirtschaftsumfeld defensive Strategien und bevorzugt Dividenden-Aristokraten, da diese oft auf robuste Unternehmen und Shareholder Value hinweisen. Trotz eines BIP-Wachstums von 4,9 Prozent im dritten Quartal 2023 in den USA, sieht Chris Senyek, Chefanlagestratege bei Wolfe Research, Anzeichen für eine bevorstehende Wirtschaftsverlangsamung. Er setzt auf Aktien mit hoher Rendite, die sich in der Vergangenheit nach Zinserhöhungen gut entwickelt haben. Der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF hat 2023 eine Rendite von etwa 2,3 Prozent erzielt, deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 18,6 Prozent. Wolfe bevorzugt Strategien mit hohem Dividendenwachstum und hat Unternehmen wie Williams-Sonoma, NXP Semiconductors, Qualcomm und Westlake Chemical in seine Liste aufgenommen. Der Vanguard Dividend Appreciation ETF könnte eine Option für Anleger sein, die in Dividendenwachstum investieren möchten. Senyek betont die Bedeutung von Dividendenstrategien in einem defensiver werdenden Markt. Wolfe erwartet jedoch auch Dividendenkürzungen bei einigen Unternehmen aufgrund der verzögerten Auswirkungen der Zinserhöhungen.