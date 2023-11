South Mill Champs stärkt seine Marktpräsenz durch die Übernahme von World Fresh Produce

Das 2018 von Michel Matouk gegründete Management-Team von World Fresh Produce verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Obst- und Gemüsebranche und legt großen Wert auf Qualität. Die Konzentration des Unternehmens auf Offshore-Lieferbeziehungen direkt vom Erzeuger schafft Wertschöpfungsketten, dank denen die Kunden effizient und kontinuierlich beliefert werden und die Erzeuger Zugang zu wichtigen Märkten in Nordamerika erhalten.

„Das Engagement von World Fresh Produce für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit deckt sich perfekt mit den Zielen und Werten von South Mill Champs", erklärt Michael Richmond, Vice President of Sales bei South Mill Champs.

„Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden erstklassige Spezialprodukte und Dienstleistungen anzubieten", fügte Herr Matouk hinzu. „Da World Fresh Produce jetzt zur Familie von South Mill Champs gehört, sind wir noch besser positioniert, um die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden in ganz Nordamerika zu befriedigen." Herr Matouk wird in Zukunft als Vice President of Global Produce Sourcing die Beschaffungsaktivitäten von SMC leiten.

Durch die Aufnahme von World Fresh Produce in die Unternehmensgruppe South Mill Champs wird die Reichweite von World Fresh Produce durch das bestehende Netzwerk von Vertriebs- und Umpack-Kühlketteneinrichtungen von South Mill Champs, die strategisch über ganz Nordamerika verteilt sind, erhöht. South Mill Champs nutzt seine nordamerikanischen Farmen, seine fortschrittliche Kühlkettenlogistik und sein Vertriebsnetz, um schnelle und effiziente tägliche Lieferungen an alle wichtigen Märkte in den Vereinigten Staaten und Kanada zu ermöglichen.

Informationen zu Mill Champs:

South Mill Champs ist ein führender vertikal integrierter Züchter und Lieferant von nordamerikanischen Frischpilzen und funktionellen Pilznahrungsmitteln. South Mill Champs ist ein führender, innovativer und kundenorientierter Anbieter in der Branche. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kennett Square (Pennsylvania) und Betriebe für Anbau und Verarbeitung in British Columbia, Manitoba, Pennsylvania und Maryland. SMC bietet Champignons und andere frische Lebensmittel, Full-Service-Logistik und Kühllagerung an und hat einen guten Ruf für hervorragende Qualität und konstante Lieferungen. Das Netzwerk des Unternehmens umfasst hocheffiziente Kühlketten-Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten, darunter Atlanta, Dallas, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Kennett Square, New Orleans, Sacramento und Winter Haven, Florida.

