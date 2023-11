Experte warnt: S&P 500 könnte 2024 einbrechen - So sollten Sie jetzt investieren!

Der Stratege Harvey sieht ein schwieriges Jahr 2024 für den Aktienmarkt voraus. Er erwartet, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen senken wird, wenn das Wirtschaftswachstum nachlässt. Sein Jahresendziel für den S&P 500 liegt bei 4.625 Punkten, was nur 75 Punkte über dem Schlusskurs des Leitindex vom Montag ist. Er glaubt nicht, dass der Index viel höher steigen kann und rät seinen Kunden, sich auf einen "Trader's Market" einzustellen und eine risikoaverse Haltung einzunehmen. Er warnt vor höheren Kapitalkosten, sieht aber auch Chancen für Investoren in überverkauften Bereichen wie Versorgern und dem Gesundheitswesen. Als Alternative schlägt er vor, Geld in US-Staatsanleihen zu parken, um eine gute Rendite zu erzielen, ohne ein großes Risiko einzugehen.