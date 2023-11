Berenberg-Analyst Romain Gourvil sieht positive Anzeichen für die Entwicklung im Automobilsegment von Continental nach Jahren enttäuschender operativer Ergebnisse. Er führt dies auf beschleunigte Restrukturierungsmaßnahmen, effizientere Forschung und Entwicklung sowie geringere Intensität in diesem Bereich zurück. Gourvil sieht ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil für die Aktie, die derzeit mit einem 6,8-fachen EV/EBIT und einer elfprozentigen FCF-Rendite auf Basis der Schätzungen für 2024 handelt. Trotz voraussichtlich schwacher Wachstumsraten in der Leichtfahrzeugproduktion in den Jahren 2024/25 könnten neue Geschäftsbereiche wie Software, digitale Displays und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme eine Wachstumsbeschleunigung erleben. Gourvil geht davon aus, dass die Aktie in den kommenden zwölf Monaten nochmals zwanzig Prozent Aufwärtspotenzial habe und legt sein Kursziel bei 81 Euro fest. Ein wichtiger Katalysator für die Aktie könnte der Kapitalmarkttag am 4. Dezember sein.