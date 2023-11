Die OPEC+ Gespräche über die Ölpolitik sind schwierig und es wird erwartet, dass die aktuellen Förderkürzungen eher verlängert als erhöht werden. Saudi-Arabien fordert eine weitere Verknappung des Angebots, um die fallenden Ölpreise zu stoppen. Das Treffen, das ursprünglich am Wochenende stattfinden sollte, wurde auf Donnerstag verschoben und wird online abgehalten. Nigeria und Angola drängen auf eine höhere Fördermenge, nachdem sie im Juni niedrigere Förderquoten akzeptieren mussten. Es wird erwartet, dass die OPEC bis Donnerstag eine Einigung erzielt, aber die Uneinigkeit zeigt die Schwierigkeiten der Organisation, alle Mitglieder zufrieden zu stellen. Es gibt auch Streitigkeiten mit Russland, das mehr Rohöl ausliefert, als es mit dem Kartell vereinbart hat. Analysten von BNP Paribas schreiben, dass das "extremste Szenario" wäre, wenn die OPEC+ beschließt, gegen Nicht-OPEC-Lieferanten vorzugehen, indem sie die Produktion erhöht. In diesem Fall würde das weltweite Angebot um etwa drei Millionen Barrel steigen. Die Analysten sehen die freie Produktionskapazität der OPEC bei etwa 4,5 Millionen Barrel, gehen aber davon aus, dass die Gruppe einen Teil davon zurückhalten will. Sie sehen die Ölpreise bei 40 US-Dollar pro Barrel für Brent, um die bestehende Nicht-OPEC-Förderung einzuschränken. Aktuell notiert der Ölpreis der europäischen Sorte Brent bei 80,54 US-Dollar und die US-Sorte WTI bei 75,59 US-Dollar je Barrel.