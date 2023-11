Der Tech-Konzern Nvidia hat in den letzten Tagen nicht wie gewohnt performt, trotzdem gibt Melius-Analyst Ben Reitzes eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 750 US-Dollar aus. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent. Reitzes vergleicht Nvidia mit Apple nach 2009, als der Markt den zusätzlichen Wert der Dienstleistungseinnahmen neben den Hardwareverkäufen erkannte. Er betont, dass Nvidia sich schneller entwickelt und bereits Eigenschaften aufweist, die eine höhere Bewertung rechtfertigen könnten. Nvidia-Aktien werden derzeit günstiger gehandelt als die von Apple oder Microsoft. Reitzes sieht großes Wachstumspotenzial in Nvidias Netzwerk- und Softwareumsätzen und glaubt, dass Investoren dies bald erkennen werden. Sein Kursziel von 750 US-Dollar ist eines der optimistischsten an der Wall Street. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 667 US-Dollar, während das mittlere Kursziel von 53 Research-Berichten bei etwa 595 US-Dollar liegt. 95 Prozent der Analysten bewerten die Nvidia-Aktie mit "Buy".