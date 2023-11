Linux Foundation Projects Unite präsentiert auf der COP28 Open-Source-Initiative zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung

Linux Foundation-Community wird die Auswirkungen von Open Source in einer Livestream-Präsentation auf der COP28 in Dubai erörtern

SAN FRANCISCO, 29. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Linux Foundation – die Non-Profit-Organisation, die Masseninnovation durch Open Source ermöglicht – wird bei der COP28 in Dubai in einer einstündigen Livestream-Präsentation die transformative Kraft von Open Source darstellen und wie sie zur Weiterentwicklung des United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) beitragen kann. Mit Rednern von Linux Foundation Research, Linux Foundation Europe, OS-Climate, Hyperledger Foundation, AgStack Foundation, Fintech in Open Source Foundation (FINOS), Sustainable & Scalable Infrastructure Alliance und den Projekten ELISA und Zephyr findet die Präsentation am 6. Dezember, von 15.00 bis 16.00 Uhr GST in der Blue Zone der COP28 statt.