FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scholz' Regierungserklärung:

"Die Union tut gut daran, sich nicht in die Haftungsgemeinschaft der Koalitionspleitiers ziehen zu lassen ... Staatstragend, daran sollten sich wenigstens alle in der Union erinnern, sind solide Staatsfinanzen ... Von einer radikalen Kurskorrektur, einer "Zeitenwende" über die Verteidigungspolitik hinaus, kündete die Regierungserklärung des Bundeskanzlers nicht. Die Ampel ist innerlich erloschen - wenn sie denn je wirklich leuchtete. Zusammengehalten wird sie jetzt nur noch von der Angst der drei Parteien, bei einer vorgezogenen Wahl so abgestraft zu werden wie keine Koalition vor ihr. Wann immer ihre Zeit auch endet: Wer die Erblast der Regierung Scholz übernehmen muss, ist nicht zu beneiden."/yyzz/DP/nas