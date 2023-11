DORMAGEN, Deutschland, 29. November 2023 /PRNewswire/ -- DN Solutions hebt seinen Kundensupport in Europa auf ein neues Niveau: mit der Eröffnung seines ersten technischen Zentrums in Deutschland. Mit dieser Erweiterung stärkt der Werkzeugmaschinenhersteller seinen Pre-Sales-Support auf dem europäischen Markt. Das Zentrum in Dormagen, Nordrhein-Westfalen, wurde am 22. November offiziell eröffnet.

Mit der großen Eröffnung seines technischen Zentrums in Nordrhein-Westfalen unterstreicht DN Solutions seine Wachstumsstrategie in Europa und seine Marktposition als einer der weltweit größten Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen. Mehr als 200 Partnerkunden und Interessenten nahmen Ende November an der zweitägigen Eröffnungsfeier teil.