BERLIN (dpa-AFX) - Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW sieht den Wohnungsbau weiter in einem freien Fall. "Der Absturz beim Wohnungsbau gewinnt an Fallgeschwindigkeit", beklagte Verbandspräsident Axel Gedaschko zu einem "Tag der Wohnungswirtschaft" am Mittwoch, an dem unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck teilnimmt.

