Die Tochtergesellschaft DeFi Technologies, Valour Inc. kündigt Pläne zur Einführung eines physisch hinterlegten ETP (Exchange Traded Product) für das Internet-Computer Protocol (ICP)-Token in Zusammenarbeit mit derDFINITY Foundation an

Die rasant wachsende Internet-Computer-Community konzentriert sich darauf, ein neues Web3-Internet-Ökosystem aufzubauen und die überwiegende Mehrheit der Online-Systeme und -Dienste in die Blockchain zu verlagern. Dies ermöglicht die Ablösung traditioneller IT durch beispiellose Kosteneffizienz, Sicherheit und Leistung und ebnet den Weg zur Blockchain-Singularität.

TORONTO, Kanada, 29. November, 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen, das in der Kryptowährungsbranche tätig ist. Es ist bekannt für seine Vorreiterrolle bei der Verknüpfung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („ DeFi "). Das Unternehmen gibt stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („ Valour "), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ ETPs ") ist, die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglichen. In Zusammenarbeit mit der DFINITY Foundation wird Valour ein physisch hinterlegtes ETP für das ICP-Token anbieten.

