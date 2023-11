Wirtschaft Etwas mehr Unternehmen wollen Preise erhöhen

München (dts Nachrichtenagentur) - Etwas mehr Unternehmen in Deutschland wollen die Preise erhöhen. Der Index der Preispläne stieg im November auf 18,0 Punkte, von 15,4 im Oktober, teilte das Münchener Ifo-Institut am Mittwoch mit.



Dies ist demnach vor allem auf die unternehmensnahen Dienstleister und den Großhandel zurückzuführen, wo der Saldo von 21,5 auf 28,3 Punkte stieg. In den konsumnahen Branchen dagegen gingen die Preiserwartungen weiter zurück: Im Lebensmittel-Einzelhandel sank der Saldo von 40,7 auf 34,2 Punkte, im übrigen Einzelhandel von 28,2 auf 27,7 Punkte, und bei den konsumnahen Dienstleistern von 29,3 auf 25,5 Punkte. "Damit ist die Inflation weiter auf dem Rückzug", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.