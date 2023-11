Bis Juni dieses Jahres verharrte das Paar GBP/USD in einem intakten Abwärtstrend, dieser rief Verluste auf 1,0923 US-Dollar hervor. Erst an dieser Stelle drehte der Wert zur Oberseite ab und stieg an den übergeordneten Abwärtstrend um 1,2679 US-Dollar an. Im Juli kam es schließlich zu einem Ausbruch und damit einem Kaufsignal. Nach einem Verlaufshoch bei 1,3142 US-Dollar strichen Käufer jedoch kurzzeitig die Segel und überließen das Spielfeld den Bären. Erst um 1,20 US-Dollar gelangen in den letzten Wochen ein tragfähiger Boden und die Wiederaufnahme des Kaufsignals.

Langer Atem nötig