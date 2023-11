BERENBERG stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 205 dänischen Kronen angehoben. Die in den vergangenen Quartalen registrierten Profitabilitätssteigerungen des Windturbinenherstellers dürften sich fortsetzen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die steigende Nachfrage in den USA und Europa sollte auch den Auftragseingang stützen und berge das Potenzial für Marktanteilsgewinne. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und liegt für 2024 nun über den Konsensschätzungen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 18:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 23,88EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 180

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m