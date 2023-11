Die AWS-Ankündigungen umfassen Zugang zu Nvidias H200 AI-Grafikprozessoren, die eigenen Trainium2-Chips für KI und den energieeffizienten Graviton4-Allzweckprozessor. Der H200, ein Upgrade des H100, verspricht fast die doppelte Leistung. Trainium2 bietet eine vierfach höhere Leistung, während Graviton4 auf der Architektur des Chipdesigners Arm basiert und rund 30 Prozent mehr Leistung bei besserem Preis-Leistungs-Verhältnis verspricht.

Die Partnerschaft zwischen AWS und Nvidia vertieft sich, mit mehr als 16.000 Nvidia GH200 Grace Hopper Superchips in der AWS-Infrastruktur. Dies kommt sowohl Nvidias Forschung als auch AWS-Kunden zugute.

Vor dem Hintergrund der breiten Palette von Cloud-Produkten, zeigt die Investition in Graviton und Trainium, dass AWS auf die steigende KI-Nachfrage setzt. Virtual-Machine-Instanzen mit H200-Chips und Trainium2-Silizium haben noch keine Veröffentlichungstermine. Kunden können virtuelle Graviton4-Maschineninstanzen bereits testen, die in den kommenden Monaten kommerziell verfügbar sein sollen.

Die AWS-Ankündigungen unterstreichen den Wettbewerb im Cloud Computing, insbesondere im KI-Bereich. Die Kombination aus Eigenentwicklungen und Nvidia-Partnerschaft zeigt AWS' Streben nach kostengünstigen, leistungsfähigen Optionen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion