Noch vor Weihnachten sollten zwei Unternehmen vom SDax in den MDax wechseln. Der Immobilienspezialist Aroundtown und der Wafer-Hersteller Siltronic dürften laut Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel Europe in den Index der mittelgroßen Werte aufgenommen werden. Dafür erwartet er, dass Stand heute wohl ProSiebenSat.1 und der Recyclingspezialist Befesa in den SDax absteigen. Für Siltronic würde der Aufstieg mehr Publicity bedeuten, nachdem an den MDax angelehnte Fonds den Wert vermehrt kaufen müssten. Dabei bilden mehr Fonds den MDax nach als die im SDax abgebildeten „kleineren Werte“. Einen weiteren Faktor stellt die Energieabhängigkeit des Wafer-Produzenten dar. Dieses mittelfristige Problem will das Siltronic-Management durch die schrittweise Umsetzung des Pariser Klimaabkommens lösen.

Im übergeordneten Bild war das Platzen der Übernahme von Siltronic durch den taiwantaiwanesischen Hersteller Globalwafers auch der Beginn einer Abwärtssequenz. Diese erstreckte sich zeitlich vom 18. Januar 2022 bis 4. November 2022. In der Spitze gab der Kurs rund 63 Prozent nach und machte Siltronic zu einem „Turnaround“ Kandidaten. Nach dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 51,65 Euro hat die Notierung auch wieder 64 Prozent auf 85,00 Euro zulegen können. Nach der Bildung eines Tops am 8. Februar 2023 bei 87,25 Euro näherte sich der Kursverlauf aufgrund der schlechten Nachrichten aus der Halbleiterbranche dem Unterstützungsbereich rund um das Level von 56,40 Euro an. Der aktuelle Kursanstieg führte abermals zum Test des gewichtigen Widerstandes auf Höhe von 87,25 Euro. An diesem Niveau scheiterten die Bullen innerhalb des Jahres 2023 bereits zum dritten Mal. In der näheren Zukunft steht der vierte Versuch bevor. Gelingt in den folgenden Wochen der Durchbruch, ist der Weg bis zum Level von 100,00 Euro frei. Das Unternehmen ist nicht mehr teuer, nachdem das erwartete KGV 2023 aktuell bei 14.14 liegt.

Siltronic AG (Tageschart in Euro) Tendenz: