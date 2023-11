NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 110 Euro angehoben. Eine gut ausbalancierte Strategie zur Sicherung der Gewinne und Marktanteile führte Analyst Jose Asumendi für die Hochstufung ins Feld. Und trotz höherer Kaufanreize in China beschleunige sich dort das Wachstum, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Produktzyklus sei vermutlich der günstigste der vergangenen zehn Jahre./bek/ajx

