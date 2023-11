Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novem Group ist am 29.11.2023.

Die Novem Group S.A. hat ihre Halbjahresbilanz für das Geschäftsjahr 2023/24 vorgelegt. Trotz eines Umsatzrückgangs in Europa und Asien zeigt sich eine positive Tendenz in Amerika.

Novem Group S.A. trotzt Herausforderungen: Solide Marge in Halbjahresbilanz 2023/24

