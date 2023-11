JPMORGAN stuft RECKITT auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 7500 auf 7000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den europäischen Herstellern von Basiskonsumgütern dürfte sich die finanzielle Lage im kommenden Jahr normalisieren, womit niedrigere Bewertungen einhergingen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Sie senkte sektorübergreifend die Schätzungen für 2024 und 2025 und begründete dies mit schwächeren Volumina und mit Reinvestitionen, welche die Margen bremsten. Die neue Strategie des Managements von Reckitt habe der Markt quasi abgeschüttelt, auf kurze Sicht seien kaum Impulse in Sicht./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 23:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 62,26EUR gehandelt.