Erfolgreiche erste Lebacher Berufsorientierungsmesse "Karriere Kick" organisiert von 3 Plus Solutions bringt Schüler und Unternehmen am Kickertisch spielerisch zusammen (FOTO)

Lebach (ots) - Was haben Tischfußball, Unternehmer und Schüler gemeinsam?

Karrieregespräche in Form von Speeddating! Als innovatives Messekonzept bietet

die Berufsorientierungsmesse Karriere Kick die Chance, dem Fachkräftemangel in

der Region mit Nachwuchsgewinnung zu begegnen. Organisiert von der IT- und

Marketingfirma 3 Plus Solutions und der Wirtschaftsförderung der Stadt Lebach

fand die Veranstaltung zum ersten Mal im Saarland statt. Unterstützt wurden sie

dabei auch von der Arbeitsagentur, der IHK und der HWK des Saarlandes.



Wie beim Speeddating werden in jeder Runde neue Teams ausgelost, die gemeinsam

kicken und sich anschließend ganz entspannt über Themen wie Beruf und Ausbildung

austauschen. Der erste Karriere Kick fand am 23. November 2023 in Lebach statt

und war schnell ausverkauft aufgrund der sensationellen Resonanz. Insgesamt 54

Unternehmen und über 650 Schüler kamen zusammen, um sich spielerisch und

dynamisch als zukünftige Ausbildungsbetriebe und Auszubildende kennenzulernen

und zu matchen. Am Kickertisch kamen Unternehmer und Schüler spielerisch und

unkompliziert ins Gespräch.